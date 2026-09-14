Deportivo Cali volvió a la victoria y se metió al grupo de los ocho. Venció 2 por 1 al Once Caldas

Descenso en Colombia: así quedó en la tabla el Deportivo Cali, luego de vencer al Once Caldas / Colprensa

Con goles de Nicolás Benedetti y Juan Ignacio Dinenno Deportivo Cali venció 2-1 al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales, en desarrollo de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.

Nicolás Benedetti abrió el marcador sobre el minuto 12 de juego para el once azucarero, que tuvo un buen comienzo de partido, pero luego sufrió de gran manera tras la vehemente reacción del local que reiteradamente remató al arco de Pedro Gallese, quien en tuvo cinco notables atajados ante repetidas intensiones de Pipe Gómez, Juan David Cuesta, Michell Barrios.

Sobre el minuto 50 Once Caldas obtuvo el fruto a su insistencia a través de Jeffry Zapata, capitalizando error defensivo azucarero, pero los dirigidos por Rafael Dudamel lograron con remate cruzado del delantero Juan Ignacio Dinenno el definitivo 2 por 1 capitalizando pase magistral de “Bebelo” Reynoso.

Cali fue efectivo en ataque, llegó pocas veces al arco rival y anotó en dos ocasiones, mientras que el once Caldas creó múltiples oportunidades de gol, pero le faltó eficacia ante la figura del partido, el guardameta Pedro Gallese, peruano al servicio del Cali.

La victoria le permite al Deportivo Cali, lograr 12 puntos y meterse como octavo en la tabla de posiciones, teniendo aún dos partidos aplazados, uno ante Águilas Doradas por la fecha 3 y el otro ante Llaneros por la fecha 7. El próximo sábado 19 de septiembre los azucareros recibirán en su estadio al Cúcuta Deportivo, por la fecha 11 de la liga.