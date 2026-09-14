Piden acelerar reconstrucción del puente Mariano Ospina afectado por terremoto en el Valle del Cauca

La comunidad de La Unión y La Victoria pidió acelerar la reconstrucción del puente Mariano Ospina, estructura de 290 metros que conecta a varios municipios del norte del Valle del Cauca y que permanece cerrada luego de los daños ocasionados por el terremoto.

Habitantes, agricultores, empresarios, transportadores, estudiantes y representantes de distintos sectores reclamaron una intervención rápida y un trabajo conjunto entre las autoridades municipales, la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional para conseguir los recursos necesarios para recuperar este corredor vial.

Según la comunidad, el cierre del puente ha aumentado los tiempos y costos de desplazamiento, especialmente para quienes deben movilizarse hacia Cartago y Pereira por motivos laborales, comerciales o para acceder a servicios de salud.

El presidente del Concejo de La Unión, Fernando Martínez, aseguró que la estructura es fundamental para la movilidad y la economía de la zona.

“Es un corredor vial muy importante para el Valle del Cauca”, afirmó Martínez, al insistir en la necesidad de recuperar la conexión entre los municipios.

La comunidad sostiene que la afectación alcanza no solo a La Unión y La Victoria, sino también a Toro, Roldanillo, Versalles y El Dovio, debido a los desvíos que deben utilizarse mientras el puente permanece cerrado.

El alcalde de La Unión, Germán Villaquirán, señaló que la restauración tendría un costo cercano a los 90.000 millones de pesos y explicó que la situación ha sido especialmente compleja para La Unión y La Victoria, municipios que, según indicó, están separados por apenas nueve kilómetros.

Los habitantes también pidieron el envío de una comisión técnica que permita determinar las condiciones actuales de la estructura y avanzar en las acciones necesarias para su recuperación.

El llamado de la comunidad es a que las autoridades unan esfuerzos para asegurar los recursos y acelerar el proceso de reconstrucción de un puente que consideran fundamental para la movilidad, el comercio, la agricultura y el turismo del norte del Valle.