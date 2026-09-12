Pacto Histórico reorganiza sus fuerzas en el Magdalena y prepara disputa por Alcaldía y Gobernación

El Pacto Histórico comenzó en Santa Marta una nueva etapa de organización política en el Magdalena, con la mirada puesta en fortalecer su estructura territorial, construir una agenda común y prepararse para disputar espacios como la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.

En el encuentro participaron la senadora por el Magdalena Patricia Caicedo y el representante a la Cámara por este departamento Felipe Hernández, además del senador Cristian Kevin Gómez Paz, del Valle del Cauca, y el representante Gabriel Becerra, congresista por Bogotá y dirigente de la dirección nacional del Pacto Histórico.

Posteriormente llegó al encuentro con las bases el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, quien se sumó a la jornada con comunidades y sectores de la colectividad. La organización territorial, la construcción de una agenda política común y la preparación para las próximas elecciones regionales estuvieron entre los principales asuntos de la jornada.

Oposición en el Magdalena

El representante Felipe Hernández confirmó que el Pacto mantendrá una posición crítica frente a la administración de Carlos Pinedo, aunque aseguró que la oposición estará sustentada en el control político y en la defensa de los ciudadanos.

“La tarea de nosotros es mostrar lo que se está haciendo mal. Una lectura de oposición fundamentada en la medida en que se vea que va en contravía de los derechos de todos y todas en la ciudad de Santa Marta”, afirmó Hernández.

Frente al gobierno departamental, el senador Kevin Gómez Paz aseguró, hablando a título personal, que no existe vínculo con la administración de Margarita Guerra y cuestionó su acercamiento con sectores de derecha.

“Si la señora gobernadora se va a prestar para estos juegos, va a encontrar una férrea oposición. Una férrea oposición, se lo digo con toda claridad”, sostuvo Paz.

Agenda legislativa para el Magdalena y el Caribe

Los congresistas también plantearon parte de la agenda que llevarán al Congreso, con énfasis en la defensa de las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro y en asuntos que consideran estratégicos para la región Caribe.

La senadora Patricia Caicedo destacó la reforma agraria y señaló que una de las tareas del Pacto será defender los derechos alcanzados durante el actual periodo de gobierno.

“Eso es lo que hay que salir a defender, las reformas agrarias que beneficiaron a una población muy importante de este país, pero que nos benefician al resto de la población porque producen la comida”, manifestó Caicedo.

A su turno, Kevin Gómez Paz anticipó un fuerte debate desde la Comisión Quinta del Senado alrededor de la transición energética y su impacto en la Costa Caribe.

“Si el gobierno de Abelardo de la Espriella va en contra de la transición energética que inició Gustavo Petro, lo que va a pasar en el Caribe es que la gente se va a morir de calor. Y eso no lo podemos permitir”, afirmó.

El encuentro marca el inicio de una nueva etapa de organización en el Magdalena, mientras la colectividad comienza a ordenar sus fuerzas, fortalecer su oposición en la región y preparar la discusión sobre los nombres que podrían entrar en la baraja para la Alcaldía y la Gobernación.

La apuesta también apunta a ampliar la unidad de los sectores progresistas y construir un frente político para las próximas elecciones territoriales.