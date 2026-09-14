Capturan a presuntos responsables de hurto y recuperan celular en Arjona

Un operativo articulado entre la Alcaldía de Arjona y la Policía Nacional permitió la captura de los presuntos responsables de un hurto cometido durante la noche del sábado contra dos jóvenes en este municipio de Bolívar.

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Según la información entregada por las autoridades, las víctimas se movilizaban por la calle Girardot cuando fueron interceptadas por hombres que se desplazaban en una motocicleta y posteriormente despojadas de una de sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector fueron fundamentales para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación y ubicación de los presuntos responsables.

La reacción de las autoridades permitió localizar y capturar a los señalados, además de recuperar un teléfono celular marca REDMI, que había sido reportado como hurtado. El equipo fue posteriormente entregado a un familiar de las víctimas.

El alcalde de Arjona, Gustavo Pérez Giraldo, aseguró que la Administración Municipal continuará trabajando de manera articulada con la Policía para fortalecer la seguridad en los diferentes barrios y sectores de la población.

El mandatario también informó que se mantienen los patrullajes en el municipio y que se impartieron instrucciones a la Policía Nacional para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a los hechos delictivos.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad, al considerar que la información suministrada por la comunidad resulta fundamental para identificar a los responsables y facilitar los procesos judiciales.

La Alcaldía recordó que ante cualquier emergencia o hecho delictivo los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional, así como con los números de atención dispuestos para Arjona: 317 381 7056 y 317 465 3743.