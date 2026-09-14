Investigan muerte de Julio César Maturana en centro de reclusión de Cartagena

Julio César Maturana, de 44 años, murió en la mañana del sábado 12 de septiembre mientras se encontraba privado de la libertad en el Centro Transitorio de Detención del 20 de Julio, ubicado en el barrio Bellavista, en Cartagena.

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Maturana permanecía recluido en este centro desde el 20 de noviembre de 2024. Según sus familiares, tenía dos hijos y residía entre los barrios Nuevo Paraíso y Olaya Herrera, sector 11 de Noviembre.

De acuerdo con el relato de su familia, el viernes 11 de septiembre Maturana habló por teléfono con su madre y su abuela. Durante las conversaciones manifestó sentirse bien y únicamente habría mencionado un ligero dolor de cabeza.

Al día siguiente, sus familiares fueron informados de su fallecimiento por el abogado que llevaba su caso. Según la familia, inicialmente les comunicaron que Maturana habría sufrido un paro cardíaco y que alrededor de las 5:00 de la mañana había sido trasladado al Hospital Universitario.

Sin embargo, la causa exacta de la muerte aún no ha sido establecida oficialmente. La familia solicitó información al centro médico y a Medicina Legal para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Según los familiares, Medicina Legal les informó que los resultados de los estudios necesarios para determinar la causa de muerte podrían tardar aproximadamente 90 días.

Maturana se encontraba a la espera de que se resolviera su situación jurídica. Su abogado había solicitado la libertad por vencimiento de términos. La familia señaló que algunas audiencias habían sido aplazadas debido a la ausencia de la persona que lo denunció.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar oficialmente la causa de muerte. Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Maturana esperan conocer qué ocurrió durante las horas previas a su traslado al hospital.