Frontier Airlines conectará a Cartagena con Orlando desde diciembre

En total, 686.403 pasajeros se movilizaron por el aeropuerto durante julio, consolidando a la capital de Bolívar como el destino preferido del Caribe colombiano

Cartagena sumará una nueva conexión aérea internacional con Estados Unidos con la llegada de Frontier Airlines, aerolínea estadounidense que tiene previsto comenzar operaciones directas desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hacia Cartagena, Bogotá y Medellín en diciembre de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el caso de la capital de Bolívar, el primer vuelo está programado para el 19 de diciembre de 2026, con una frecuencia inicial de un vuelo semanal, los sábados, de acuerdo con la programación anunciada por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

La operación representa el regreso de una conexión directa entre Cartagena y Orlando, una ruta que anteriormente era operada por Spirit Airlines hasta el cese de sus operaciones en mayo de 2026.

La llegada de Frontier también representa su primera incursión comercial en Suramérica. Daniel Camejo, vicepresidente de la compañía, confirmó que Cartagena, Bogotá y Medellín serán sus primeros destinos en Colombia y señaló que el país es considerado un mercado estratégico para su expansión en la región.

Inicialmente, Frontier contempla 14 frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos distribuidas entre las tres ciudades. Esta oferta aumentaría a 15 frecuencias semanales desde marzo de 2027, cuando la ruta Bogotá-Orlando pase a operar diariamente.

La nueva conexión también abre posibilidades para los viajeros que quieran utilizar Orlando como punto de conexión hacia otros destinos del Caribe, pues Frontier cuenta con vuelos hacia más de 50 destinos de la región.

El anuncio fue destacado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien señaló que la llegada de la aerolínea representa nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión.

Para Cartagena, la incorporación de esta ruta se suma al crecimiento de su conectividad internacional. Con corte a junio de 2026, la ciudad contaba con 547 vuelos semanales directos y 21 destinos activos, de los cuales 15 eran internacionales.