Carlos Martínez Paternina murió tras fuerte choque entre moto y tractocamión en Ceballos

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del miércoles 9 de septiembre terminó con la muerte de Carlos Manuel Martínez Paternina, quien se movilizaba en una motocicleta de servicio particular por el sector del puente peatonal de Ceballos, en Cartagena.

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El siniestro se registró en la transversal 54 y estuvo involucrada una motocicleta de placas ORS49A y un tractocamión de servicio público identificado con las placas UZA-931.

Tras el fuerte impacto, Martínez Paternina quedó tendido sobre el pavimento con graves lesiones. Una ambulancia llegó al lugar y lo trasladó hasta la Clínica Blas de Lezo, donde recibió atención médica.

Mientras los agentes del DATT realizaban las labores correspondientes en el sitio para elaborar el croquis y establecer las circunstancias del accidente, un familiar informó a uno de los funcionarios que el motociclista había fallecido.

El cuerpo de Martínez Paternina fue trasladado inicialmente a la sede temporal de Medicina Legal, ubicada en la Universidad del Sinú. Posteriormente fue llevado a la sede de Medicina Legal en Sincelejo para los procedimientos correspondientes.