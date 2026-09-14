Juan Pablo Pinilla Acosta asume el comando de la Fuerza Naval del Caribe

En el Muelle Principal de la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, se realizó el relevo de comando de la Fuerza Naval del Caribe, una de las unidades estratégicas de la Armada de Colombia.

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Durante la ceremonia, presidida por el comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, el contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta asumió oficialmente el comando de la Fuerza Naval del Caribe, en reemplazo del vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado.

Con su llegada al cargo, Pinilla Acosta tendrá bajo su liderazgo a los marinos e infantes de Marina encargados de contribuir a la seguridad marítima, fluvial y terrestre en el Caribe colombiano.

El relevo marca el cierre de la gestión de Oramas Maldonado, quien estuvo al frente de la Fuerza Naval del Caribe desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2026.

La Armada de Colombia destacó su liderazgo, entrega y los resultados alcanzados durante el periodo en el que estuvo al frente de esta unidad estratégica.

La institución también dio la bienvenida al contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta y le auguró éxitos en esta nueva responsabilidad, desde la que deberá continuar liderando las operaciones y capacidades de la Armada en el gran Caribe colombiano.