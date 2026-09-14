Prosperidad Social tiene nueva gerente regional en Bolívar

Prosperidad Social designó a Karina Andrea Gómez Cabarcas como nueva gerente regional de la entidad en Bolívar, cargo que asumió con el propósito de fortalecer el trabajo territorial y la articulación con autoridades locales, organizaciones sociales y comunidades del departamento.

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La nueva funcionaria aseguró que su gestión estará enfocada en escuchar las necesidades de la población y contribuir a que los programas de Prosperidad Social lleguen de manera eficiente, transparente y cercana a quienes más los necesitan.

“Mi propósito será fortalecer la articulación con las autoridades, las comunidades y los diferentes actores sociales de Bolívar, para que los programas de Prosperidad Social se implementen de manera eficiente, transparente y cercana”, afirmó Gómez.

Gómez es abogada de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en Derecho Administrativo y Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público desde 2011. Entre sus experiencias se encuentran la Corporación Autónoma Regional de Sucre y la Gobernación de Antioquia.

También cuenta con experiencia en la Agencia Nacional de Tierras, donde entre 2019 y 2021 trabajó en las unidades de gestión territorial de Córdoba, Norte de Cundinamarca, Tolima y Huila. Posteriormente, en 2022, estuvo vinculada a la Subdirección de Planeación Operativa para la Implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y la Gestión Catastral.

Entre 2024 y 2026, Gómez se desempeñó en la Oficina Asesora de Planeación del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena, experiencia que le permitió trabajar en asuntos relacionados con la planeación y gestión pública en el territorio.

En el sector privado, desde 2018 ha ejercido como asesora en asuntos de Derecho Público, Derecho Ambiental y Derecho Laboral, además de contar con experiencia docente en el área de Derecho Público.

Con su llegada a la gerencia regional, Prosperidad Social busca fortalecer su presencia institucional en Bolívar y avanzar en la articulación necesaria para que la oferta social del Estado responda a las necesidades de las comunidades del departamento.