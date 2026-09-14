Tribunal ordena suministro de agua potable con carrotanques a corregimientos de San Juan Nepomuceno

Gracias a la gestión de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería Municipal de San Juan Nepomuceno, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó una decisión de primera instancia del Juzgado Décimo Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, que amparó los derechos fundamentales de las comunidades de Palmira y Nueva Floresta, y ordenó a Parques Nacionales Naturales culminar el procedimiento de formulación y adopción del Plan de Manejo Ambiental del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

También dispuso la realización de espacios de socialización y participación con las comunidades y las autoridades competentes, al considerar que persiste la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Palmira y Nueva Floresta, especialmente frente a sus condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos y participación en el procedimiento de adopción del Plan de Manejo del Santuario.

El Tribunal adicionó la sentencia de primera instancia y ordenó al municipio de San Juan Nepomuceno garantizar de manera inmediata y transitoria el suministro continuo de agua potable mediante carrotanques, mientras se implementa una solución definitiva. La orden establece que el suministro deberá garantizar un mínimo de 50 litros de agua potable por persona al día, y dispone que el Departamento de Bolívar apoye esta gestión de manera coordinada y concurrente. El Tribunal también determinó que el esquema tarifario no podrá convertirse en una barrera para garantizar el mínimo vital de agua a las personas o familias que no tengan capacidad económica para asumir su costo.

Esta decisión se logró gracias a una acción de tutela promovida por la Procuraduría 03 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena, en articulación con la Personería Municipal de San Juan Nepomuceno, que buscaba amparar los derechos fundamentales de los habitantes de los barrios Palmira y Nueva Floresta, comunidades históricamente asentadas en el municipio y ubicadas dentro del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, que venían enfrentando restricciones en las condiciones de habitabilidad, particularmente en materia de vivienda, infraestructura y acceso a servicios públicos.