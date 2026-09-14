Tony Cortés lleva al escenario internacional su libro sobre el juicio de Fabio Ochoa

El productor, actor, autor y empresario cubanoamericano Tony Cortés continúa consolidando su nueva etapa como escritor e investigador con la promoción internacional de su libro Justicia en la Sombra: El Juicio de Fabio Ochoa, una de las obras centrales de su universo literario y audiovisual SHADOW CRIME | CRIMEN EN LA SOMBRA.

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La publicación, disponible en Amazon y otros canales editoriales, cuenta también con una versión en inglés titulada Shadow Justice: The Trial of Fabio Ochoa, con la que Cortés busca ampliar el alcance de su investigación y llegar a lectores de diferentes países.

Justicia en la Sombra es presentada como el resultado de años de investigación, conversaciones directas, documentación y análisis alrededor de uno de los procesos judiciales más conocidos y controvertidos relacionados con el narcotráfico colombiano.

A través de sus páginas, Cortés plantea diferentes perspectivas, testimonios, contradicciones y cuestionamientos relacionados con el caso de Fabio Ochoa Vásquez, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2001 y permaneció más de dos décadas en prisión antes de regresar a Colombia en diciembre de 2024.

“No escribo para decirle al público qué debe pensar. Escribo para colocar sobre la mesa testimonios, documentos, contradicciones y preguntas que merecen ser examinadas”, afirma Cortés al explicar el enfoque de la obra.

El libro representa además el punto de partida de SHADOW CRIME, una plataforma creada por el productor para desarrollar historias relacionadas con crimen, poder, dinero, política, inteligencia y lealtades. La propuesta contempla llevar estas investigaciones más allá del formato editorial, con futuras adaptaciones para documentales, series de televisión y producciones cinematográficas.

Con una trayectoria en la industria audiovisual, Cortés apuesta ahora por desarrollar historias desde su origen y convertirlas en propiedades intelectuales con capacidad de llegar a diferentes mercados.

En esta nueva etapa internacional, que conecta República Dominicana, Miami y Colombia, el proyecto cuenta con la asesoría y alianza estratégica del productor y asesor de celebridades colombiano Farid Duque, “El Dukke”, quien acompaña el proceso de posicionamiento, desarrollo y expansión de los proyectos.

De esta manera, Justicia en la Sombra: El Juicio de Fabio Ochoa se consolida como una de las piezas principales del universo SHADOW CRIME, mientras Tony Cortés amplía su actividad como escritor e investigador y proyecta sus contenidos hacia nuevos formatos y audiencias internacionales.

“Las grandes historias casi nunca están completamente a la vista. Algunas viven en la sombra”, concluye Cortés.