Urgencias en Santander llegan a operar con una demanda de hasta 387 % de su capacidad

Los servicios de urgencias en Santander han llegado a registrar una sobreocupación de hasta 387 %. Eso significa que la demanda puede superar varias veces la capacidad disponible para atender pacientes.

El dato fue entregado por Edgar Gómez, jefe del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Foscal, que también alertó por la alta ocupación de su servicio de urgencias.

Una sobreocupación de ese nivel implica, por ejemplo, que un servicio con capacidad para 100 pacientes puede terminar atendiendo cerca de 400.

El problema es que esa congestión aumenta los tiempos de espera y puede retrasar la atención de pacientes con infartos, trombosis cerebrales, infecciones severas, fracturas graves o complicaciones de cáncer.

Por eso la Foscal pidió que los casos que no requieren atención inmediata sean manejados por otras vías. Como consulta prioritaria, consulta externa o teleconsulta. “Una gripa no es una emergencia. Una amigdalitis no es una emergencia. A veces una raspadura no es una emergencia”, explicó Gómez.

Gómez aclaró que la alta ocupación no significa que los servicios hayan dejado de funcionar. Los pacientes siguen siendo atendidos, pero pueden enfrentar mayores tiempos de espera cuando la demanda supera la capacidad.

La advertencia busca que urgencias quede disponible, principalmente, para quienes necesitan atención inmediata por una condición que pueda poner en riesgo su vida o complicarse rápidamente.