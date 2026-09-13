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13 sep 2026 Actualizado 23:02

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Bucaramanga

Procuraduría formula cargos contra alcalde de El Playón y otros cuatro funcionarios

El proceso se abrió por el presunto incumplimiento de una sentencia que ordenaba un pago a una ciudadana. La falta de pago terminó, según el expediente, en embargos sobre cuentas y rentas del municipio.

Procuraduria General de la Nación

Procuraduria General de la Nación(Colprensa)

Procuraduria General de la Nación

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Procuraduría formuló cargos contra cinco funcionarios y exfuncionarios de El Playón, Santander, entre ellos el alcalde actual y su antecesor, por no haber cumplido presuntamente una sentencia judicial.

El fallo había reconocido un pago prestacional a una ciudadana. Según el expediente, entre 2022 y 2025 la administración municipal conocía el estado de esa obligación, pero no habría tomado las medidas administrativas, financieras y presupuestales necesarias para pagarla.

El problema es que el incumplimiento no se limitó a una deuda pendiente. La Procuraduría señala que la situación terminó en embargos sobre cuentas bancarias y rentas del municipio.

Según la Procuraduría, el embargo sobre cuentas y rentas del municipio pudo afectar la gestión financiera de El Playón.

Entre los investigados están el alcalde Luis Ambrosio Alarcón López, su antecesor Wilmer Alexander Barrios Cote y tres exsecretarios de Hacienda y Tesorería: José Humberto Jaimes Romero, Harold Pinzón Gamboa y Karol Irley Prado Bautista.

La Procuraduría calificó provisionalmente las faltas como graves, a título de culpa grave. Ahora el expediente quedó en manos de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que deberá definir la responsabilidad de los cinco investigados.

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