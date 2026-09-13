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13 sep 2026 Actualizado 21:09

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Bucaramanga

Defensa Civil atiende incendios forestales en tres municipios de Santander

La Defensa Civil movilizó equipos a San Andrés, El Playón y Berlín, donde trabajan con líneas de defensa, enfriamiento y control de puntos calientes.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Defensa Civil mantiene brigadistas forestales en San Andrés, El Playón y Berlín, tres municipios de Santander donde siguen las labores para contener incendios en zonas rurales.

El trabajo se concentra en sectores de media y alta montaña, donde el terreno dificulta el ingreso de los organismos de socorro.

Allí los voluntarios construyen líneas de defensa, enfrían las zonas afectadas y controlan puntos calientes para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

Las labores se hacen principalmente con herramientas manuales y con apoyo de Bomberos, autoridades locales y habitantes de las zonas afectadas.

El objetivo en esta fase no es solo apagar las llamas visibles. También se busca enfriar el terreno y revisar las áreas quemadas para detectar puntos que puedan reactivar el incendio.

La atención ocurre mientras Santander mantiene varios focos bajo vigilancia por las condiciones secas y los fuertes vientos, que pueden facilitar la propagación de nuevos incendios.

La Defensa Civil también pidió evitar quemas y reportar cualquier columna de humo o actividad que pueda poner en riesgo la vegetación.

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