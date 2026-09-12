HIC queda entre los siete mejores hospitales de América Latina

El Hospital Internacional de Colombia, en Santander, quedó entre los siete mejores hospitales y clínicas de América Latina en el ranking 2026 de IntelLat.

La medición evaluó 105 instituciones de diez países. En Colombia, el HIC ocupó el segundo lugar en la clasificación general.

El mejor resultado se observó en tres áreas: Seguridad y Resultados Clínicos, Tecnología y Telemedicina. En las tres, el hospital quedó primero en Colombia y cuarto en América Latina.

También estuvo entre los cinco mejores de la región en Sostenibilidad y Experiencia del Paciente.

El ranking revisó, además, varias especialidades médicas. Cardiología, Oncología y Neurología del HIC quedaron entre las diez mejores de América Latina.

Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, dijo que el resultado refleja el trabajo que la institución viene realizando para mejorar la atención.

“Recibimos con satisfacción este resultado que reconoce el trabajo que hemos venido realizando para mejorar la calidad de la atención y brindar un mejor servicio a nuestros pacientes”, señaló.

La medición de IntelLat incluye más de 120 indicadores y una encuesta a más de 12.000 integrantes del sector salud en América Latina.