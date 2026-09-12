Santander atiende incendios forestales en cuatro municipios; Coromoro concentra la mayor emergencia

Santander atiende incendios forestales tres incendios forestales al mismo tiempo. En Coromoro, San Andrés, El Playón y Tona, según el balance entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento.

La situación más compleja sigue en Coromoro, en la vereda Pueblo Viejo. Allí el fuego ha afectado cerca de 300 hectáreas de páramo y el acceso por tierra sigue siendo uno de los principales problemas para controlar la emergencia.

Por eso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció apoyo aéreo para reforzar las labores. Mientras llega esa ayuda, Bomberos y habitantes de la zona continúan trabajando en el control del incendio.

Pedro Conde, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que también se articuló apoyo del grupo Ponalsar y que personal de la Defensa Civil se prepara para sumarse a la atención.

En San Andrés, la emergencia comenzó por una quema que, según el reporte oficial, fue realizada de manera irresponsable y terminó saliéndose de control. El incendio es atendido por Defensa Civil y Bomberos.

En El Playón, otro incendio forestal se registra en la vereda Naranjal. El último reporte indica que ya está controlado en un 80 %.

También hay una emergencia en Tona, en el sector Alto de Tona, donde Bomberos trabaja con funcionarios de la Alcaldía y habitantes de la zona.

El foco sigue puesto en Coromoro porque, además de la extensión afectada, el incendio avanza sobre una zona de páramo y cercana a fuentes hídricas, lo que aumenta la preocupación por el impacto ambiental.