Pescadores alertan nueva mortandad de peces en el río Lebrija, en Santander

Pescadores y habitantes cercanos al río Lebrija volvieron a alertar por la aparición de peces muertos y por cambios en el agua que, según cuentan, se hacen más evidentes después de las lluvias.

La preocupación no es solo ambiental. Numerosas familias dependen de la pesca y de actividades agrícolas que utilizan agua del río, por lo que cada episodio de mortandad termina afectando también sus ingresos.

Parte de la inquietud está aguas arriba. El río Lebrija recibe aportes de los ríos Suratá y de Oro, que atraviesan sectores del área metropolitana de Bucaramanga antes de conectarse con esta cuenca.

Eso no significa que ya esté establecida la causa de la mortandad. Por ahora, la comunidad pide que las autoridades tomen muestras y determinen qué sustancias están llegando al río y de dónde provienen.

Los pescadores aseguran que después de algunos episodios de lluvia encuentran peces muertos en las orillas. También reportan cambios en el agua que les generan dudas sobre las condiciones para seguir pescando y utilizarla en actividades agrícolas.

No es la primera alerta de este año. En enero, comunidades ribereñas ya habían denunciado otra mortandad de peces en el río Lebrija.

Ahora la discusión vuelve a centrarse en la calidad del agua. Los habitantes quieren saber si existe una relación entre los vertimientos que recibe la cuenca y la aparición de peces muertos después de las lluvias.

La respuesta es clave para dos actividades que dependen directamente del río: la pesca y los cultivos de las comunidades cercanas.