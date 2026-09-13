Real Cartagena cae ante Inter Palmira y deja escapar puntos clave en la reclasificación

Real Cartagena sufrió una dolorosa derrota este sábado frente a Inter Palmira, en el estadio Francisco Rivera Escobar, por la novena fecha del Torneo BetPlay II-2026. El resultado representa un duro revés para el equipo cartagenero, que llegaba con la obligación de sumar para conservar el liderato de la tabla de reclasificación.

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Los Heroicos afrontaban el compromiso después de vencer 1-0 a Orsomarso como visitantes y con 53 puntos en la reclasificación, cuatro más que Deportes Quindío. Inter Palmira, en cambio, ocupaba una posición mucho más baja en el campeonato, por lo que el duelo aparecía como una oportunidad importante para el conjunto dirigido por Álvaro Hernández.

El encuentro también estaba marcado por las modificaciones en la defensa cartagenera. Ronaldo Lora se encontraba suspendido por tres partidos y su lugar fue ocupado por Jheison Solarte, quien regresó a la posición de defensor central para acompañar a Marlon Balanta.

La caída resulta especialmente dolorosa por el contexto de la reclasificación, una tabla fundamental para las aspiraciones de Real Cartagena de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. Antes del partido, el equipo auriverde era líder con 53 unidades, mientras Inter Palmira tenía 50, por lo que se trataba también de un enfrentamiento directo en esa clasificación.

El historial reciente entre ambos equipos tampoco anticipaba una superioridad clara de los vallecaucanos: en siete enfrentamientos, Real Cartagena había conseguido dos victorias, Inter una y se registraban cuatro empates. Además, los últimos tres encuentros habían terminado igualados.

Ahora, Real Cartagena deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su próximo compromiso. Los Heroicos regresarán a Cartagena para recibir a Envigado el próximo 21 de septiembre en el estadio Jaime Morón León, en una nueva oportunidad para recuperar terreno en el Torneo BetPlay y la reclasificación