Capturan al taxista señalado de robar celular a turista mexicana en Cartagena

La Policía Nacional capturó en Cartagena al conductor de taxi señalado de hurtarle un celular a una turista mexicana en el Centro Histórico, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y posteriormente se hizo viral en redes sociales.

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Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Las imágenes permitieron identificar al vehículo y al presunto responsable, mientras las autoridades iniciaban una investigación para establecer su paradero.

En ese momento, la víctima aún no había podido ser ubicada, por lo que el secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas Díaz, presentó la denuncia y permitió que investigadores de la SIJIN y unidades de inteligencia comenzaran a recopilar información con empresas de transporte, redes de apoyo y fuentes humanas.

Como resultado de la presión ejercida por las autoridades, el 7 de septiembre un tercero entregó a la Policía el celular iPhone 17 Pro Max que había sido hurtado.

Con el equipo recuperado, la Secretaría del Interior logró identificar y localizar a la turista mexicana, quien posteriormente acudió al Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena para presentar formalmente la denuncia y recibir nuevamente su teléfono.

Mientras avanzaba la investigación, los uniformados establecieron que el señalado responsable había cambiado en dos ocasiones de lugar de residencia, aparentemente para evadir a las autoridades. Finalmente, información obtenida a través de fuentes humanas permitió ubicarlo en el barrio Los Jardines.

Investigadores de la SIJIN, vestidos de civil, llegaron hasta el sector y materializaron la captura de Henry Acevedo, quien tenía una orden judicial por el delito de hurto agravado.

El teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, hizo un llamado a turistas y ciudadanos a confiar en las autoridades y denunciar cualquier hecho delictivo.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y, durante las audiencias realizadas el 12 de septiembre, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.