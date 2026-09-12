Mujeres de Mampuján regresaron a su territorio 26 años después del desplazamiento

Veintiséis años después del desplazamiento forzado de cerca de 300 familias de Mampuján, alrededor de 500 mujeres regresaron simbólicamente a este territorio para recordar lo ocurrido y reivindicar la memoria de las víctimas del conflicto armado.

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La jornada se realizó este sábado 12 de septiembre y estuvo liderada por la periodista y sobreviviente Jineth Bedoya Lima, creadora de la campaña No Es Hora de Callar. El recorrido, de aproximadamente 10 kilómetros entre María La Baja y Mampuján, reunió a sobrevivientes, lideresas, organizaciones sociales e instituciones.

Más que una caminata, el encuentro se convirtió en un acto de memoria, dignidad, resistencia y resiliencia, en el que las mujeres buscaron visibilizar las historias de quienes fueron obligados a abandonar su territorio y reafirmar que lo ocurrido no debe repetirse.

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social y el equipo de la primera Gestora Social, acompañó la jornada como parte de su compromiso con las mujeres víctimas y con la prevención de las violencias.

A su llegada a Mampuján, Jineth Bedoya agradeció el respaldo del gobernador Yamil Arana y destacó la importancia de mantener viva la memoria.

“Hace 26 años hubo gente que de aquí salió solo con la ropa que tenía puesta; sin saber qué iba a pasar con ellos. Estamos luchando contra el olvido de los violentados”, expresó.

Por su parte, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Social de Bolívar, Sofía Navas, destacó que la caminata permitió poner nuevamente a Mampuján en el centro de la conversación nacional y visibilizar su arte, cultura y memoria.

Para Dina Melissa Maza, presidenta del Consejo Comunitario de Mampuján, el retorno representa también una lucha contra la invisibilidad. “Queremos que nos vean, que ya no seamos más invisibles”, manifestó.