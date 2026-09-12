Vía Perimetral, impulsar el Aquabus y prioridad ambiental: peticiones de Cartagena a De La Espriella

La propuesta fue expuesta durante una jornada de trabajo con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quienes recorrieron diferentes puntos de la ciudad y conocieron de primera mano las necesidades y proyectos planteados por la Administración Distrital.

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Uno de los principales temas fue Transcaribe. El Distrito solicitó apoyo para adquirir 55 buses articulados adicionales, entre vehículos a gas y eléctricos, con una inversión estimada de $100.000 millones. También pidió la cofinanciación del 50 % de la flota ya vinculada al sistema y recursos para atender el déficit operacional acumulado entre 2024 y 2026.

Otra de las apuestas es el Aquabus o Transcaribe Acuático, un sistema de transporte con embarcaciones eléctricas que busca conectar sectores como La Bodeguita, Bazurto, Bocagrande y Mamonal. El Distrito pidió incluir este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo y avanzar en su integración con Transcaribe.

En materia vial, la Alcaldía solicitó apoyo para completar la Vía Perimetral hasta El Pozón, incluyendo la consultoría de diseño y la estructuración financiera para su construcción. La iniciativa busca fortalecer la conexión entre el sur y el norte de Cartagena.

La agenda también incluyó el Aeropuerto Rafael Núñez y el nuevo aeropuerto de Bayunca. Para este último, el proyecto contempla una inversión privada de 1.050 millones de dólares, una terminal de 103.000 metros cuadrados y capacidad para 17 millones de pasajeros.

En el componente ambiental, Cartagena planteó destinar $40.000 millones para la recuperación de la Ciénaga de la Virgen y la Bocana, además de solicitar respaldo para el Plan 4C de adaptación al cambio climático y una intervención integral del Canal del Dique.

También fueron incluidos el Gran Malecón del Mar, el Parque Lineal de Crespo y un modelo de turismo regenerativo para las islas.

Con esta agenda, la Alcaldía busca articular recursos y decisiones del Gobierno Nacional para convertir estos proyectos en obras que fortalezcan la movilidad, el desarrollo económico, la protección ambiental y la calidad de vida en Cartagena.