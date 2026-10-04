DIMAR refuerza los controles de seguridad en Coveñas y el Golfo de Morrosquillo por semana de receso escolar. Foto: Dimar.

Montería

La Capitanía de Puerto de Coveñas, en Sucre, desplegará inspectores en playas y principales puntos de embarque de Coveñas, Tolú, San Antero, San Onofre y San Bernardo del Viento, ante el aumento de visitantes y actividades náuticas.

Además, el bote ARC Isla Pelícano realizará controles en el Archipiélago de San Bernardo.

“La Dirección General Marítima (DIMAR) ha activado su dispositivo de Seguridad Integral Marítima en todo el territorio nacional, a través de la campaña -Colombia Navega Segura-. El propósito es fortalecer las condiciones de seguridad para quienes se movilizan o realizan actividades recreativas y turísticas en los espacios marítimos del país”, detalló la autoridad marítima.

Al respecto, el Capitán de Puerto de Coveñas, capitán Francisco Otavo, destacó que “en articulación con las diferentes instituciones, intensificará los controles e inspecciones en zonas de alta afluencia turística para prevenir riesgos y proteger la vida de propios y visitantes en la jurisdicción del Golfo de Morrosquillo”.

DIMAR recomendó utilizar embarcaciones autorizadas, portar chaleco salvavidas y consultar las condiciones del mar antes de navegar. En caso de emergencia, estaría disponible la línea 146 de guardacostas.

Otras recomendaciones generales:

• Respetar la capacidad máxima autorizada de las embarcaciones y atender las instrucciones de la tripulación.

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante la navegación y abstenerse de realizar conductas que pongan en riesgo la seguridad propia o la de terceros.

• No lanzarse al agua cerca de embarcaciones en movimiento o fondeadas.

• Proteger los ecosistemas marinos y costeros evitando arrojar residuos al agua o realizar actividades que afecten el medio ambiente.

DIMAR refuerza los controles de seguridad en Coveñas y el Golfo de Morrosquillo por semana de receso escolar. Foto: Dimar. Ampliar DIMAR refuerza los controles de seguridad en Coveñas y el Golfo de Morrosquillo por semana de receso escolar. Foto: Dimar. Cerrar