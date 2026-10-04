Capturan a alias ‘El Chamo’, presunto sicario de Los Chatas, en Medellín y Bello
El operativo dejó la incautación de armas, munición y más de cinco kilos de marihuana y cocaína.
Medellín, Antioquia
En una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Alcaldía de Bello, fue capturado en flagrancia Maiquel Oswaldo Ruiz Hernández, alias ‘El Chamo’, señalado como presunto integrante y sicario de confianza del GDO Los Chatas.
El procedimiento incluyó tres diligencias de allanamiento y registro realizadas en Medellín y Bello. Durante los operativos fueron encontradas armas de fuego, munición y sustancias estupefacientes que, según las autoridades, estarían relacionadas con las actividades criminales de esta estructura.
Incautaron armas y más de cinco kilos de droga
En los procedimientos fueron incautados una pistola, un revólver, 45 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor calibre 22 y elementos utilizados para la dosificación de sustancias.
También fueron encontrados 4.250 gramos de marihuana y 860 gramos de cocaína, además de un cuaderno con apuntes contables.
De acuerdo con las autoridades, una de las viviendas allanadas sería utilizada para el almacenamiento y acopio de estupefacientes, actividad que presuntamente le permitiría a la estructura criminal generar rentas cercanas a los $80 millones diarios.
Alias ‘El Chamo’ tiene una condena de más de 28 años
Según la información entregada por las autoridades, alias ‘El Chamo’ registra anotaciones por secuestro extorsivo, hurto calificado y extorsión, todos en calidad de agravados.
Además, sobre Ruiz Hernández recaía una orden de captura para cumplir una condena de 28 años y 2 meses de prisión por estos delitos.
El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...