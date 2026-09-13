Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos entrando en la época del tecnofeudalismo?

Un grupo de multimillonarios de la tecnología tienen el poder de decidir quién gobierna un país, qué armas se construyen y quién tiene derecho a votar sobre su propio futuro. ¿Es posible un escenario en el que las empresas de tecnología dominen países por encima de los gobiernos?

Para este capítulo hablamos con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de los Andes; con el exsenador Humberto de la Calle; con la decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg; y con Juan Diego Castañeda, codirector de la fundación Karisma.

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