¿Cómo avanza Bogotá?: Así va la ciudad tras dos años de administración del alcalde Galán

En entrevista con Mis Preguntas de Roberto Pombo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló sobre las diversas obras que hay en la ciudad y el avance que estas han traído consigo.

Galán inició diciendo que desde que llegó a la administración de la ciudad capitalina su objetivo ha sido ponerse al día respecto a otras ciudades.

“Esa tarea de poner al día a Bogotá con las obras que se prometieron durante décadas y no se habían hecho entendí que era uno de los ejes de mi Gobierno y me puse en la tarea de hacerlo, sé que es duro tantas obras al tiempo, tenemos 1200 frentes de obra”, dijo.

Sin embargo, resaltó que muchos ciudadanos han podido darse cuenta que se han entregado muchas obras y que han beneficiado a la ciudad. “Se ha cumplido, viene le reto de la recta final que tiene como principal que es el metro”.

¿Qué significa ponerse al día?

“Bogotá tienen que actualizar el sistema de transporte y eso pasa por el tema del Metro, tenemos que dejar lista la línea 3″, dijo.

Asimismo, dijo que espera dejar un legado de una ruta de una ciudad que se mueva distinto, pero principalmente en transporte público.

Sentimiento de pertenencia por Bogotá

El alcalde dijo que la ciudad ha enfrentado momentos que dejan muy claro el sentido de pertenencia de los bogotanos, como por ejemplo la cantidad de ayudas para los afectados por el terremoto, la solidaridad de muchos de llevar donaciones. “Nosotros somos más solidarios que el promedio, la gente hacia fila a las 3 de la mañana para cargar cajas en el Campin, en Bogotá fue impresionante”.

Otro momento que ha generado orgullo en Bogotá es el Metro.

“Una cifra que me transmitió el Ministerio de Hacienda que me hace ver que vamos por buen camino es que tenemos el número de contribuyentes voluntarios en impuestos más alto en los últimos 18 años en Bogotá, la gente está confiando más”, declaró.

¿Quién es bogotano?

“Aquí hay unas colonias inmensas y muy poderosas y muy conectadas de las diferentes regiones del país, y esa gente sí siente a Bogotá como su casa, que llegan a formarse, a construir empresa, a construir familia, hogar, o incluso a refugiarse”, explicó.

¿Qué tanto ha evolucionado el indicador social?

“Tenía que demostrar que una política social se puede hacer con base en evidencia y que produzca resultados y lo hemos logrado”, dijo afirmando que en dos años se logró que un millón de personas salieran de la inseguridad alimentaria.

Violencia e inseguridad

El alcalde enfatizó en que se recibió un reto grande porque Claudia López tuvo dificultades con la pandemia llevando a que no se priorizaran ciertos sectores.

“Con la inseguridad, por ejemplo, recibimos completamente desfinanciada la política de seguridad, en el parque automotor la policía estaba obsoleta en un 70%,m llegamos a recuperar capacidades y hemos logrado contener la problemática de inseguridad, no resolverla, en Bogotá sigue habiendo mucha inseguridad, el atraco, el hurto, el fleteo”, dijo.

Escuche el capítulo completo aquí: