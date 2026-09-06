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06 sep 2026 Actualizado 17:34

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo avanza Bogotá?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Cómo avanza Bogotá?

¿Cómo avanza Bogotá?

¿Cómo avanza Bogotá?

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En los últimos años, Bogotá ha tenido varios proyectos de infraestructura en marcha, entre ellos el Metro y otras obras que buscan transformar la movilidad de la ciudad.

En el próximo episodio de Mis Preguntas hablaremos junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre el estado actual de las principales obras de infraestructura de Bogotá y los retos que enfrenta la ciudad para sacarlas adelante.

Escuche el capítulo completo aquí:

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