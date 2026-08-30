Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué tan segura es la infraestructura en Colombia frente a sismos?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Qué tan segura es la infraestructura en Colombia frente a sismos?
¿Cuál es el nivel de sismoresistencia de la infraestructura del país?
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El temblor del 10 de agosto ha dejado centenares de muertos, más de 120.000 viviendas averiadas, más de 26.000 destruidas y casi 200 edificios colapsados, lo que se traduce en cientos de miles de colombianos sin un techo. ¿Qué tan segura es la infraestructura en Colombia frente a terremotos?
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Para este capítulo hablamos con Daniel Ruiz, doctor en ingeniería y director del doctorado en ingeniería de la Universidad Javeriana; con la arquitecta y expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero; con Diana Vanegas, ingeniera civil especialista en ingeniería sismorresistente; con Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción; y con Juan Andrés Oviedo, ingeniero civil especializado en ingeniería sísmica y mitigación de desastres.