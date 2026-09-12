Ajazzgo regresa a Cali tras el terremoto con el lema “Que suene la vida”

Bajo el lema “Que suene la vida”, el Festival Ajazzgo, Encuentro de Creadores de Jazz, Fusión y Experimental, inició el miércoles 9 de septiembre una primera fase que se extenderá hasta este sábado 12 de septiembre en el Teatro Salamandra, el mismo escenario en el que nació hace 26 años. La programación reunió a artistas internacionales y colombianos en cuatro jornadas concebidas como un abrazo musical para Cali.

La decisión de mantener el festival se tomó después de que la ciudad suspendiera durante varias semanas buena parte de su agenda cultural debido a la emergencia. Para Judy Duque, integrante de la organización de Ajazzgo, era necesario volver a activar los escenarios y brindar a los caleños un espacio para recuperar el ánimo.

“La propuesta fue retomar la agenda cultural que tenía la ciudad, que por dos, tres semanas estuvo paralizada porque estábamos apachurrados literalmente con la situación del 10 de agosto”, explicó Duque.

La primera fase comenzó con la presentación del brasileño Davi Fonseca Quarteto, continuó con Michael Varekamp & The Legends Quintet y tuvo como uno de sus momentos destacados el concierto de Las Áñez, que llenó el Teatro Salamandra. Para este sábado está programada la presentación del Luca Ciarla Quartet, de Italia, encargado de cerrar esta primera etapa del festival.

La respuesta del público ha sido una de las señales más importantes para los organizadores. Varias de las funciones agotaron rápidamente sus localidades, pese a que esta primera fase se desarrolla en un escenario de aforo reducido.

“Salimos a la venta una semana antes y antes de empezar el festival casi que estaban todas las fechas vendidas, siento que la gente lo estaba necesitando”, señaló Duque.

Además de ofrecer entretenimiento, Ajazzgo busca contribuir a la recuperación del sector cultural, uno de los más afectados por la suspensión de eventos después de la emergencia. Artistas, técnicos, sonidistas, personal logístico, salas y otros trabajadores dependen de la realización de conciertos y actividades culturales para desarrollar su labor.

Para la organización, volver a programar el festival también representa una forma de reactivar esa cadena de trabajo.

El lema “Que suene la vida” nació precisamente de esa intención. Según Duque, la frase está inspirada en el silencio que siguió a los momentos más difíciles del terremoto y en el deseo de volver a escuchar señales de vida en medio de la tragedia.

Como homenaje a las personas que perdieron la vida el 10 de agosto, Ajazzgo sustituyó el tradicional minuto de silencio antes de cada función por un minuto de aplausos.

La programación de Ajazzgo originalmente contemplaba ocho días de actividades, entre el 9 y el 16 de septiembre. Sin embargo, las condiciones de infraestructura de varios escenarios de la ciudad obligaron a modificar el calendario.

La organización trabaja ahora en una segunda fase prevista para finales de octubre, en la que espera recuperar parte de la programación inicialmente diseñada y contar con escenarios de mayor capacidad.

La intención es que regresen algunos de los artistas que ya estaban contemplados para la programación original, incluidos músicos caleños, colombianos e invitados internacionales. Sin embargo, la disponibilidad de estos últimos dependerá de sus agendas internacionales.

Duque explicó que las instituciones públicas y privadas han mostrado disposición para respaldar el proceso y que actualmente se espera el avance de las revisiones y reparaciones de los escenarios afectados.

Ajazzgo también mantiene espacios de conversación entre el público y los artistas. Este sábado 12 de septiembre, a las 2:30 p. m., el Teatro Salamandra tendrá una charla de entrada libre con Luca Ciarla, quien hablará sobre su proceso creativo, su trayectoria y su manera de trabajar el violín. El concierto del Luca Ciarla Quartet, programado para las 7:30 p. m., cerrará la primera fase del festival con localidades agotadas.

De cara a octubre, la organización también contempla espectáculos de entrada libre en escenarios como Los Cristales y la Universidad del Valle.