Hombre muere ahogado en Playa Blanca, Barú

Un hombre murió ahogado este domingo en el sector de Playa Blanca, en Barú, luego de que fuera encontrado sin vida en el agua, de acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento.

El hecho se registró durante las últimas horas en esta zona turística de Cartagena. Personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre la situación y posteriormente fue encontrado el cuerpo del hombre.

Hasta ahora, no ha sido establecida la identidad del fallecido y tampoco se conocen detalles precisos sobre las circunstancias que llevaron al ahogamiento.

Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer plenamente lo ocurrido y realizar la identificación del cuerpo, mientras se espera mayor información oficial sobre este lamentable caso.