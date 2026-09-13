Buscan a Criss Ángel, joven de 21 años desaparecido en Cartagena

Las autoridades adelantan la búsqueda de Criss Ángel Campo Morelo, un joven de 21 años reportado como desaparecido en Cartagena. De acuerdo con la ficha difundida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la información oficial, el lugar registrado para su desaparición corresponde al sector Las Torres, en el barrio Nelson Mandela. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

La Fiscalía divulgó además las características físicas del joven con el propósito de facilitar su identificación. Criss Ángel tiene contextura delgada, rostro ovalado, piel morena y cabello negro y ondulado. Su estatura aproximada es de 1,68 metros.

Entre sus señales particulares se encuentran varios tatuajes: uno en el pecho con los números “2005” y otros símbolos en la mano derecha. Al momento de ser visto por última vez, vestía un suéter rojo y un pantalón desgastado.

Ante la desaparición, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer el paradero del joven y avanzar en las labores de búsqueda.

Las personas que tengan información sobre Criss Ángel Campo Morelo pueden comunicarse con la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o con los números 318 360 8947, 316 742 9971 y 317 428 2862.