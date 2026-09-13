Cartagena reúne a más de 400 personas para impulsar ciudades biodiversas y resilientes

Cartagena fue escenario del II Congreso Biodiverciudades del Caribe: Ecosistemas Urbanos, un encuentro realizado en el marco del Día Nacional de la Biodiversidad que reunió a más de 400 asistentes entre autoridades ambientales, expertos, investigadores, representantes del sector privado, organizaciones y comunidades.

El evento fue liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Subdirección de Investigación y Educación del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), con el propósito de analizar los desafíos de la gestión ambiental urbana y promover una visión de ciudad más biodiversa, resiliente y conectada con sus ecosistemas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uno de los principales invitados fue Daniel Gómez Cure, director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien presentó la ponencia “BiodiverCiudades en Colombia”. Durante su intervención explicó las apuestas ambientales del Gobierno nacional y su relación con la transformación de los territorios, bajo una perspectiva que busca avanzar del desarrollo sostenible hacia un modelo de desarrollo regenerativo, con la Agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades como eje.

La jornada incluyó un panel sobre los principales retos para conservar los ecosistemas urbanos de Cartagena, con participación de representantes de la academia, organizaciones ambientales, empresas y entidades públicas. También se compartieron experiencias de autoridades ambientales del Caribe como Corpocesar, DADSA, EPA Barranquilla Verde y SIRAP Caribe, enfocadas en la conservación y recuperación de ecosistemas.

Otro de los espacios estuvo dedicado al papel de la naturaleza como infraestructura para construir ciudades resilientes. Allí, representantes del sector privado analizaron cómo la sostenibilidad y la biodiversidad pueden integrarse a los procesos de desarrollo urbano.

El componente académico contó además con expertos nacionales e internacionales, entre ellos Andrea Nardi, investigadora de la Universidad de Lund, quien abordó la relación entre la protección de la Ciénaga de la Virgen y los derechos humanos.

El Congreso cerró con una muestra cultural protagonizada por estudiantes de la Institución Educativa Fernando de la Vega, organizaciones de pescadores y la Fundación Canal del Dique – COMPAS, quienes presentaron “Guardianes del Manglar”. También participó la Orquesta Puerto Azul de la Sociedad Portuaria de Cartagena, integrada por jóvenes del barrio El Zapatero.

El encuentro dejó como principal mensaje la necesidad de mantener la articulación entre instituciones, comunidades, academia y sector privado para avanzar en la protección de los ecosistemas y construir ciudades del Caribe más biodiversas, resilientes y comprometidas con la protección de la vida.