Golpe al microtráfico: capturan a dos presuntos expendedores en Bolívar

Un nuevo golpe contra el tráfico local de estupefacientes se registró en Bolívar, luego de que unidades de la Policía Nacional capturaran a dos hombres señalados de presuntamente dedicarse a la comercialización de drogas en diferentes sectores del departamento.

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Los procedimientos fueron desarrollados de manera simultánea en los barrios Las Margaritas y Villa Mompox, en un trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y las Zonas de Atención Policial.

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Durante los operativos, los uniformados hallaron dosis de marihuana, base de coca y bazuco, sustancias que, según las autoridades, estarían destinadas a la venta y distribución en estos sectores.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los dos capturados estarían presuntamente vinculados al Clan del Golfo, una hipótesis que continúa bajo investigación por parte de las autoridades y que deberá ser determinada dentro del proceso judicial correspondiente.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que las acciones buscan afectar directamente las rentas de las estructuras criminales que operan en los barrios.

“Estamos llevando las capacidades de inteligencia, investigación criminal y vigilancia directamente a los sectores donde se pretende dinamizar el tráfico local de estupefacientes”, señaló el oficial, quien advirtió que la institución mantendrá los controles para evitar que estas organizaciones utilicen los barrios para fortalecer sus actividades ilícitas.

Los capturados, junto con las sustancias incautadas, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar las actuaciones judiciales y definir su situación jurídica.