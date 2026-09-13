Alcaldía y Gobierno Nacional buscan destrabar modernización del aeropuerto Rafael Núñez

La modernización del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena dio un nuevo paso tras una mesa de trabajo en la que participaron el alcalde Dumek Turbay, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y representantes de la concesión OINAC.

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El encuentro tuvo como propósito revisar los asuntos que permanecen pendientes para permitir que las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea puedan avanzar. Entre los temas abordados estuvieron los permisos, trámites ambientales, compromisos con la comunidad y diferentes aspectos relacionados con la ejecución del proyecto.

El alcalde Dumek Turbay destacó la disposición de las entidades involucradas para trabajar de manera conjunta y superar las dificultades que han acompañado durante años la modernización del aeropuerto.

“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia”, afirmó el mandatario, quien también puso sobre la mesa las inquietudes de los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan avanzar con el proyecto.

Por su parte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que la modernización del aeropuerto “no puede esperar más” y resaltó que Gobierno Nacional, Distrito, concesionario y comunidad deben trabajar coordinadamente para convertir el proyecto en una realidad.

La funcionaria anunció que regresará a Cartagena para hacer seguimiento a los avances en los permisos, trámites y compromisos necesarios para continuar con el proceso.

Componente ambiental y compromisos con Crespo

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el componente ambiental. El Gobierno Nacional explicó que las medidas contemplan las etapas de evitar, mitigar y compensar los impactos. En la fase de compensación se plantean acciones dirigidas a la recuperación y protección de ecosistemas estratégicos, incluidos los manglares.

Turbay también planteó las preocupaciones históricas de los habitantes de Crespo, especialmente frente a actividades que generan inquietud en la comunidad. Según el Distrito, se busca eliminar esos riesgos y brindar mayor tranquilidad a los residentes.

Además, se abordó la entrega y formalización de un espacio deportivo para Crespo, con el objetivo de que la Alcaldía pueda desarrollar allí un escenario para los habitantes del sector.

La modernización del Rafael Núñez es considerada estratégica para la competitividad y conectividad de Cartagena, especialmente por su papel en la llegada de visitantes nacionales e internacionales. El Distrito reiteró que continuará acompañando las gestiones para que el proyecto avance y la ciudad pueda contar con una terminal aérea moderna y acorde con su importancia turística y económica.