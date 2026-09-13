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13 sep 2026 Actualizado 14:57

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Buseta pierde el control y termina fuera de la vía cerca de El Pozón, sur de Cartagena

Por fortuna, no se reportan personas heridas tras el incidente

Cartagena
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Hoy 13 de septiembre, sobre las 9:20 de la mañana, una buseta de servicio especial perdió el control y terminó fuera de la vía en la rotonda ubicada a la altura del barrio El Pozón, sobre la vía La Cordialidad, en la entrada sur de Cartagena.

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De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría salido de la calzada por causas que aún son materia de investigación. Por fortuna, no se reportan personas heridas tras el incidente.

Autoridades hicieron presencia en el sector para verificar lo ocurrido y establecer las circunstancias del hecho, mientras se revisa la situación de movilidad en esta zona de alto flujo vehicular.

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