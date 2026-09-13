Polonia denuncia “escalada” de Moscú tras ataque a un tren en la frontera con Ucrania

Polonia y Ucrania denunciaron este domingo como una “escalada” los bombardeos rusos cerca de la frontera polaca, incluidos los ataques contra un tren con destino a Varsovia y cerca de un puesto fronterizo. Kiev advirtió que Moscú está “tocando” la puerta de Europa.

Los ataques cerca de la frontera de un miembro de la OTAN se producen mientras los aliados europeos de Kiev se muestran preocupados por el aumento de los actos de sabotaje orquestados por Rusia en su territorio, a medida que la guerra avanza hacia su quinto año.

El mismo domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania debería dejar de atacar refinerías en Rusia, afirmando que “hay muchos otros objetivos”, lo que supuso un revés para Kiev.

Ucrania ha atacado refinerías de petróleo rusas como acciones de represalia, en un intento de dañar el poder bélico de Rusia.

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Después del inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Moscú sigue intensificando sus ataques contra las infraestructuras ucranianas, a costa de un número cada vez mayor de víctimas civiles en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El operador estatal de ferrocarriles de Ucrania afirmó que altos funcionarios occidentales —entre ellos el ex primer ministro Boris Johnson y el ex director de la CIA David Petraeus— se encontraban en una estación de tren en el oeste de Ucrania “poco antes” del ataque de Rusia a un tren con destino a Varsovia.

Ucrania denunció que el ataque tuvo lugar a dos kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.

“He aquí el terror de (Vladimir) Putin, que golpea directamente a las puertas de la UE y de la OTAN. Queridos socios, los bárbaros rusos están a vuestras puertas”, dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiga.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el ataque de “deliberado”.

Horas más tarde, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde Europa.

“Han continuado los ataques contra la infraestructura ferroviaria en las regiones occidentales de Ucrania, que se utiliza para transportar carga militar desde países europeos”, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Zelenski declaró que Moscú había apuntado, en esta nueva oleada de ataques, contra infraestructuras ferroviarias y energéticas, así como contra “edificios civiles”, especialmente en el oeste del país, menos atacado que las regiones cercanas al frente o a la capital.