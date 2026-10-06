Capturaron a alias ‘Piloto’, líder de extorsiones del Clan del Golfo en Magdalena Medio antioqueño

Captura de 'Piloto', líder de extorsiones del Clan del Golfo en Antioquia. Foto: DIJIN.

Puerto Nare, Antioquia

En una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares fue capturado en Puerto Nare, en el Magdalena Medio de Antioquia, Luis Osvaldo Cárdenas Pineda, conocido con los alias de ‘Piloto’ o ‘Alex’, señalado por las autoridades de integrar la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

El procedimiento se desarrolló en zona rural del corregimiento La Unión y contó con la participación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Piloto’ sería hombre de confianza y jefe de seguridad de María Isabel Rincón, alias ‘Sara’ o ‘Revólver’, identificada por las autoridades como cabecilla financiera de esa estructura criminal en la región.

La Policía sostiene que el capturado tendría un papel relevante en las finanzas ilegales del grupo, pues presuntamente era el encargado de identificar víctimas y coordinar cobros extorsivos contra integrantes de los sectores minero, transportador, ganadero y campesino en municipios del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño.

Además, los investigadores aseguran que rendía cuentas a alias ‘Fantasma’, señalado como cabecilla principal de la subestructura, y que estaría relacionado con el manejo de recursos provenientes de actividades como la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes.

Otros detalles

Durante la operación, las autoridades incautaron 836 cartuchos de diferentes calibres, distribuidos en 268 de calibre 7,62 milímetros, 539 de calibre 5,56 milímetros y 29 de 9 milímetros.

También fueron hallados una pistola calibre 9 milímetros con dos proveedores, tres teléfonos celulares, dos radios de comunicación, cinco libretas con anotaciones que, según la Policía, estarían relacionadas con el cobro de extorsiones, tres documentos con estatutos internos del denominado Ejército Gaitanista de Colombia y cinco tablas con códigos de comunicación.

Alias ‘Piloto’ y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego ante un juez de control de garantías.