De andar entre el barro a recorrer una vía pavimentada: la historia de Delvis en Puerta de Hierro

Durante más de 30 años, Delvis Guerra Torres ha vivido en Puerta de Hierro y conoce como pocos las dificultades que durante décadas enfrentaron los habitantes del sector para movilizarse por sus calles. Hoy, una de esas vías que durante años permaneció destapada luce diferente y le permite continuar con su emprendimiento en mejores condiciones.

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Delvis, de 48 años, comenzó a alquilar lavadoras en 2020, en plena pandemia, con una máquina prestada y el propósito de generar ingresos para su familia. Desde entonces, recorre el barrio transportando sus equipos en un triciclo, una labor que durante años estuvo marcada por los huecos, el barro y las aguas estancadas de la vía del Ferrocarril.

A las dificultades de la vía se sumaba una limitación física. Cuando tenía nueve años sufrió un accidente que afectó su fémur derecho y, debido a complicaciones posteriores, el hueso no soldó correctamente. Sin embargo, esa condición no le impidió trabajar y salir adelante.

“Siempre he tenido muchas ganas de trabajar, toda la vida me ha gustado trabajar, y el impulso de mi familia ha sido primordial, es lo que me ha permitido salir adelante”, contó Delvis.

Antes de dedicarse al alquiler de lavadoras, el hombre trabajó vendiendo chances y recorriendo a pie los barrios cercanos. Con el tiempo, convirtió una lavadora prestada en un emprendimiento que hoy cuenta con 10 equipos.

La reciente pavimentación de la vía del Ferrocarril, entregada por el alcalde Dumek Turbay, cambió las condiciones de sus recorridos.

“Andar por esta calle no era fácil, estaba llena de huecos, la vía estaba demasiado mala. Hoy es más fácil andar con mi emprendimiento por la pavimentación de la calle y nos favorece a todos”, aseguró.

La intervención hace parte del Circuito Vial del Sur y contempló 1.138 metros lineales de vías intervenidas, además de obras de drenaje y alcantarillado para mejorar las condiciones de movilidad y enfrentar las inundaciones que afectaban al sector.

Para Delvis, el beneficio va más allá de su negocio. También destaca que ahora los niños que estudian en Arroz Barato, los adultos mayores y demás habitantes pueden desplazarse con mayor facilidad.

Aunque enfrenta nuevos retos de movilidad y próximamente deberá someterse a una cirugía, Delvis mantiene intacto su propósito de seguir creciendo. Sueña con adquirir un carroche que le permita transportar sus lavadoras y ampliar el alcance de su servicio hacia otros barrios.