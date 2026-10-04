Dîner en Blanc Cartagena invertirá $650 millones y vinculará a 30 proveedores

Cartagena se prepara para la segunda edición de Dîner en Blanc, experiencia que se realizará el próximo 24 de octubre y que contempla una inversión aproximada de $650 millones en producción y montaje. El evento espera reunir a 1.000 asistentes y busca generar un impacto en distintos sectores de la economía local.

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De acuerdo con la organización, las entradas representarían cerca de $850 millones y se estima que el 60 % de los participantes serán visitantes foráneos, entre nacionales y extranjeros. Del total proyectado, alrededor del 10 % correspondería a visitantes internacionales.

La realización del evento también contempla la participación de unos 30 proveedores, de los cuales el 80 % serán locales. Artistas, decoradores, restaurantes, proveedores de bebidas y otros actores harán parte de la cadena de servicios vinculada a esta edición, que además prevé generar entre 200 y 250 empleos indirectos relacionados con logística, seguridad, transporte, catering, decoración, hotelería y turismo.

La experiencia busca conectar gastronomía, cultura, artesanía, moda, decoración y turismo sostenible, además de generar oportunidades para la promoción de productos y talentos de la región.

Para esta edición se fortalecieron alianzas con la Secretaría de Turismo de Cartagena, la Alcaldía de Barranquilla, las escuelas de Bellas Artes de Cartagena y la Filarmónica de Cartagena. También participarán entre 10 y 15 marcas patrocinadoras.

El componente cultural tendrá especial protagonismo con la participación de más de 80 artistas de la región. Entre los aliados figura LATAM Airlines, que a través de su fundación apoyará con los souvenirs que serán entregados durante la experiencia.

La organización señaló que el propósito es que los asistentes, además de disfrutar de la jornada, conozcan la oferta gastronómica, cultural, artística y turística de Cartagena y el Caribe.