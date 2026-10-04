Nairo Quintana llega a Cartagena para el Gran Fondo Nairo Fest 2026

El ciclista colombiano Nairo Quintana ya se encuentra en Cartagena para encabezar el Gran Fondo Nairo Fest 2026, evento deportivo que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en la ciudad y el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Quintana, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España y protagonista de destacadas actuaciones en el Tour de Francia, fue recibido este domingo en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez por una delegación del Distrito, que incluyó representantes del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

El recibimiento estuvo acompañado por una presentación musical del Ballet Folclórico Calenda y Calenda y Miriam Negrete, como parte de la bienvenida preparada para el deportista boyacense.

De acuerdo con la organización, el Gran Fondo Nairo Fest 2026 reunirá a 10.600 participantes, entre ellos 6.900 ciclistas, 3.100 atletas, 300 niños que participarán en Nairo Kids y otros 300 competidores de MTB. El evento contará además con participantes provenientes de 21 países.

Las autoridades y organizadores proyectan una ocupación hotelera cercana al 80 % y la llegada de más de 20.000 visitantes durante la realización de las diferentes actividades.

La programación contará también con la presencia de reconocidas figuras internacionales del ciclismo, entre ellas Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez, quienes acompañarán esta celebración deportiva en Cartagena y Bolívar.