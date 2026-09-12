Abogada de Rafael Poveda y Epa Colombia asume defensa de Carlos Caicedo por caso de acoso sexual

La decisión representa la participación de una profesional con formación especializada en el ámbito del derecho penal y constitucional. Wendy Herrera es máster en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional, y desarrolla su ejercicio profesional al frente de una firma con presencia y cobertura en distintas regiones del país.

Su incorporación a la defensa de Carlos Caicedo estará orientada al análisis jurídico del caso, la revisión de las actuaciones procesales y el ejercicio de las herramientas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano para la protección de los derechos y garantías de su representado.

La trayectoria profesional de Herrera se ha desarrollado principalmente en áreas relacionadas con la defensa penal y la representación jurídica en procesos de distinta naturaleza. Su firma señala entre sus áreas de trabajo el derecho penal, administrativo, civil, laboral, de familia y derechos de autor, además de contar con un equipo de abogados aliados para la atención de casos en diferentes ciudades de Colombia.

En el ámbito penal, la firma de Herrera presta asesoría y representación en procesos penales y extradición, incluyendo actuaciones relacionadas con la libertad, la legalización de captura y recursos dentro de los procedimientos establecidos por la legislación colombiana.

Con su llegada al equipo jurídico de Carlos Caicedo, la defensa contará con una profesional cuya preparación académica está directamente vinculada con el análisis de asuntos penales y constitucionales. Su participación se desarrollará bajo los principios que rigen el ejercicio de la profesión jurídica y dentro de las competencias y garantías establecidas por la ley.

La abogada ha construido además una estructura profesional que reúne a más de 100 abogados aliados y ofrece atención jurídica con cobertura nacional. De acuerdo con la información institucional de su firma, el equipo trabaja en diferentes áreas del derecho y acompaña a personas que enfrentan procesos o situaciones que requieren asesoría y representación especializada.

En el caso de Carlos Caicedo, Herrera asumirá su labor como parte de la estrategia jurídica de defensa, con el propósito de estudiar los elementos del proceso, ejercer los mecanismos legales correspondientes y garantizar que las actuaciones se desarrollen conforme a las normas y procedimientos vigentes.

La incorporación de la abogada ocurre en un momento en el que la defensa jurídica de Caicedo adquiere especial relevancia dentro de las actuaciones que involucran al exgobernador. Desde su experiencia profesional y su especialización en Derecho Penal y Derecho Constitucional, Wendy Herrera se suma al equipo encargado de ejercer su representación jurídica.

La actuación de la profesional estará, por tanto, centrada en el ejercicio técnico del derecho, el análisis de las circunstancias jurídicas del caso y la utilización de los mecanismos procesales disponibles, en cumplimiento de las garantías que corresponden a toda persona dentro de un proceso judicial.