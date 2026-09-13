Conductores de las rutas Circular Coonatra 300 y 301 suspenden actividades

Fue levantado el paro de transportadores de la empresa Coonatra. Foto: Sebastián Estrada( Thot )

Medellín, Antioquia

Los conductores de las rutas Circular Coonatra 300 y 301 suspendieron actividades desde las 4:20 de la madrugada de este sábado, lo que podría generar afectaciones en la prestación del servicio, especialmente para los usuarios que necesitan movilizarse desde temprano.

La situación estaría relacionada con una solicitud de los conductores para revisar y garantizar sus condiciones laborales durante las jornadas de los fines de semana. Por ahora, esperan que sus peticiones sean atendidas y se pueda alcanzar un acuerdo que permita retomar con normalidad la operación.

El cese de actividades podría afectar principalmente a trabajadores y usuarios que requieren estas rutas durante las primeras horas de la mañana. Hasta el momento no se ha establecido cuánto tiempo permanecerá la suspensión ni cuándo se normalizará completamente el servicio.

Los conductores esperan que se abra un espacio de diálogo para resolver sus solicitudes y garantizar la continuidad de las rutas 300 y 301.