Fotos de hombre avivando incendio en Tolima reabren debate sobre posibles ‘manos criminales’

Tolima

Las imágenes de un hombre avivando un incendio forestal en el corregimiento de Olaya Herrera, en el municipio de Ortega, encendieron de nuevo la polémica en el Tolima por las posibles “manos criminales” detrás de la emergencia que afronta el departamento desde hace mes y medio, debido a más de 330 conflagraciones.

En medio de un Puesto de Mando Unificado, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, le pidió a la Fiscalía General de la Nación intensificar las investigaciones sobre la posible provocación deliberada de incendios forestales.

“Solicitamos a la Fiscalía que acelere las investigaciones que se están adelantando en estos momentos en contra de estos presuntos responsables de estos incendios. Ya lo hemos advertido, aquí hay indicios graves de que hay manos criminales que están dando inicio a los incendios y ustedes lo pueden ver con las imágenes que nos llegan del municipio de Ortega”, esgrimió Matiz.

Las fotografías muestran a un hombre con lo que parece ser una rama de un árbol prendida en fuego, tratando de atacar con ella un incendio en el sector de Taibacito, de la vereda El Llano.

“Son imágenes de un incendio en Ortega, supuestamente haciendo contrafuegos, que están prohibidos, pues se deben hacer por personas expertas y teniendo la capacidad de respuesta por si el incendio se sale de sus manos. En este incendio se nota que el incendio se le salió de las manos a esta persona”, acotó el capitán Carlos Yepes, delegado departamental de Bomberos.

El capitán indicó que, en sus 30 años de experiencia, nunca había visto una crisis tan profunda como la que afronta el Tolima ahora por los incendios forestales, que han consumido en total más de 50.000 hectáreas.

“Llevo 33 años en Bomberos y es la primera vez que vemos esta situación en el Tolima. El más grande fue en 2024, en Natagaima, pero tantos sucesivamente y en tantos municipios a la vez, nunca”, señaló.

El capitán Yepes sorprendió al agregar que “los Bomberos ven personas extrañas que salen corriendo, otros encuentran bidones, esferas de brea prendidas, entonces sí hay manos criminales en los incendios”.

Las autoridades del Tolima les pidieron a las comunidades evitar los contrafuegos y las quemas controladas debido a las condiciones climáticas y la intensa sequía que hay en el departamento.