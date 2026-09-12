Se posesionó John Jairo Méndez como rector de la Universidad del Tolima: esta es su trayectoria

Tolima

Este sábado 12 de septiembre, el profesor John Jairo Méndez Arteaga se posesionó oficialmente como nuevo rector de la Universidad del Tolima, cargo que ocupará hasta 2030 y en el que reemplaza al saliente Omar Mejía Patiño, quien estuvo 10 años al frente de la institución.

El acto se llevó a cabo en el Auditorio de la Música de la Universidad del Tolima y contó con el acompañamiento de la comunidad estudiantil, el profesorado, organizaciones sindicales, grupos de investigación, congresistas y autoridades, entre otros asistentes.

Durante su intervención, el rector Méndez Arteaga insistió en la necesidad de que todos los sectores del departamento trabajen por el desarrollo de la universidad y, por ende, de la región.

“Es difícil asumir estos retos cuando uno es de la casa y en un momento en el que hay que poner orden. (…) Esto no se hace solo; yo pongo la cara, pero aquí necesitamos que todos nos acompañen”, dijo.

Méndez expuso algunas de sus líneas de transformación institucional, entre las que están innovar para aprender mejor; transformar para investigar y generar impacto social; modernizar la gestión y garantizar la sostenibilidad.

“Vamos a construir esa universidad que tanto queremos: la de los tolimenses y los nueve departamentos donde hacemos presencia, porque necesitamos seguir formando ciudadanos que respondan a las necesidades del país”, agregó.

El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, en referencia al perfil académico del nuevo rector, sostuvo que el desarrollo de cualquier sociedad pasa por el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. De allí las expectativas con la nueva Rectoría.

“La universidad tiene el gran reto de sacar adelante esos desafíos y retos, en la perspectiva de ayudar a construir justicia social y ambiental, desarrollo local y perspectivas de desarrollo”, expresó.

¿Quién es el nuevo rector?

Méndez es licenciado en Biología y Química de la Universidad del Tolima y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, en España. Su trayectoria, de casi tres décadas, ha estado centrada en la investigación en química aplicada al agro.

Sus primeros pasos se dieron en el Laboratorio de Suelos de la Universidad del Tolima, donde trabajó en diagnóstico de suelos, materiales orgánicos y recuperación de suelos asociados a la avalancha de Armero en 1985.

Allí se formó bajo la guía del investigador Alberto Frye, referente nacional en estudio de suelos. Desde temprano, su interés estuvo en conectar la química con el campo. Su tesis de pregrado es un ejemplo.

Trabajó un método para controlar la broca del café —una plaga que perfora el grano y afecta la producción— usando extractos naturales de una planta conocida como canavalia.

A lo largo de casi tres décadas, Méndez ha participado en más de 150 proyectos de investigación, principalmente en química agrícola.

Ya como docente e investigador en la Universidad del Tolima, se vinculó al Grupo de Investigación en Química de Productos Naturales, clasificado en categoría A1 por Minciencias.

Su producción académica incluye decenas de publicaciones en revistas y más de 20 libros. Además, cuenta con un índice h de 15, un indicador que mide la productividad y el impacto de un investigador.

Recientemente, pasó por la Dirección de la Oficina de Investigaciones de la universidad, que luego daría paso a la Vicerrectoría de Investigación, Creación, Extensión, Innovación y Proyección Social.

Apuestas para la Universidad del Tolima

La nueva Rectoría plantea una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 orientada a fortalecer una UT centrada en el humanismo, innovación con sentido público, visible por su calidad verificable y su impacto territorial, con proyección nacional e internacional.

En materia administrativa, se proyecta una reingeniería del gobierno universitario con apoyo en analítica de datos y rendición de cuentas.

Entre las medidas se contempla la creación de la plataforma pública “UT Cumple”, que divulgará informes trimestrales sobre la ejecución presupuestal y el avance de proyectos, así como la implementación de un modelo de “Cero Papel” con herramientas digitales para optimizar los trámites internos.

También se prevé la creación de la Escuela de Formación Técnica y Tecnológica UT, orientada a ofrecer certificaciones por etapas y microcredenciales.

El fortalecimiento del cuerpo docente se impulsará al redefinir los planes de trabajo (para que sean más claros, justos y orientados a resultados, disminuyendo cargas administrativas innecesarias) y fortalecer progresivamente la planta profesoral bajo criterios de mérito.

También se creará la Oficina de Transferencia y Transformación para articular el conocimiento científico con las necesidades del sector productivo y gubernamental.

Finalmente, el plan incluye, entre muchas otras cosas, estrategias de bienestar como “UT Cuida y Conecta”, con énfasis en estudiantes rurales, y la Red UT Graduados 360, orientada a mejorar la empleabilidad de los egresados.