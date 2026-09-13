Nuevo récord en la Feria Internacional del Café en Tolima: pagan 75 dólares por una libra

Tolima

En la IV Feria Internacional del Café que se realiza en Chaparral ya se cumplió uno de los principales objetivos fijados: superar el récord de la versión anterior, de 72 dólares pagados por una libra del mejor café.

En la subasta de esta nueva versión de la Feria, un comprador de Francia, Thomas Clement, reconoció el valor, la calidad y la historia que hay detrás de este café producido en las montañas del Tolima, y pagó 75 dólares por una libra, equivalentes a unos $231.271 pesos colombianos.

El ganador fue Aristóbulo Rayo, agricultor de la vereda Alto Guayabo, del municipio de Ortega, quien, junto a su familia y la asociación Café Agrario, consiguió la victoria gracias a un café Geisha de la más alta calidad.

“El municipio de Ortega es uno de los más perjudicados por los incendios forestales. Hoy, desde la Feria Internacional del Café, le decimos a la gente de Ortega que no están solos, que está el Tolima y el mundo con ustedes. Tenemos que seguir adelante”, manifestó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, tras la subasta.

En el municipio de Ortega, por lo menos 9 mil hectáreas resultaron afectadas por los incendios forestales, dejando millonarias pérdidas para el sector productivo. De ahí que la victoria de Aristóbulo Rayo se tome como una victoria simbólica también para el municipio.

“El café de Ortega se posiciona entre los mejores del mundo. Gracias por llevarle esta noticia a su gente, a su pueblo; gracias por esta noticia para el Tolima entero. Los tolimenses somos verracos y gente echada para adelante”, manifestó la gobernadora junto a los ganadores.

Hoy la Feria continúa con las finales del Campeonato Regional de Filtrados, el Campeonato Nacional de Catación y actividades pedagógicas sobre el café para los asistentes.