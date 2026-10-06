Pargo Project presenta ‘El Tomao’, el nuevo bombazo novembrino de Cartagena

Pargo Project presentó “El Tomao”, una nueva producción musical inspirada en uno de los personajes más reconocidos de las celebraciones novembrinas de Cartagena: aquel que, pese al cansancio, encuentra la manera de recuperar fuerzas y regresar a la fiesta.

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La canción busca capturar en ritmo y sonido el ambiente de las fiestas de noviembre, mezclando sabor caribeño, elementos electrónicos y una propuesta pensada para las pistas de baile. La historia gira alrededor del “tomao”, ese personaje que disfruta de la celebración hasta el límite, hace una pausa para recuperar energías y vuelve a bailar.

Una sopa, una bomba, un respiro y nuevamente la fiesta hacen parte del concepto que inspiró la producción, que convierte esta particular escena de las celebraciones cartageneras en una canción.

“El Tomao” fue producido por Majo Basanta y Willian Wonka, integrantes del equipo creativo de Pargo Project, junto al DJ y productor cartagenero Kike Serrano, creador y líder del proyecto.

El sencillo llega con una propuesta orientada a las celebraciones de fin de año, las fiestas de noviembre, carnavales, eventos y espacios donde la música caribeña y electrónica marcan el ritmo.

Con esta producción, Pargo Project busca conectar la música con elementos propios de la identidad festiva de Cartagena y presentar una canción que acompañe las celebraciones de la ciudad durante la temporada.

“El Tomao” estará próximamente disponible en las principales plataformas digitales. La agrupación también anunció que compartirá novedades sobre el lanzamiento a través de sus redes sociales.