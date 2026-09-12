Recomendados del segundo día de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Foto: alcaldía.

Medellín, Antioquia

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín continúa este sábado 12 de septiembre con una programación que reúne literatura, ciencia, pensamiento, historieta, música y actividades para diferentes públicos. Estos son algunos de los eventos recomendados para el segundo día de la programación:

El cielo y la cueva: una conferencia sobre El Quijote

3:00 p. m. – Auditorio Explora

Una conferencia dedicada a El Quijote, ideal para quienes quieran acercarse desde otra perspectiva a una de las obras fundamentales de la literatura.

El mundo según Carlota, en vivo

3:00 p. m. – Domo Planetario

Una opción para niños y adultos dentro de las actividades de ciencia. El mundo según Carlota llegará al Domo Planetario con un espectáculo en vivo.

Una ciudad que se cuenta

4:00 p. m. – Salón La Piloto

Una conversación alrededor de las formas en que Medellín se cuenta y se representa, en el espacio de Medellín Capital Mundial del Libro 2027.

🇰🇷 Documentar la península a través de la historieta

5:00 p. m. – Auditorio Corea del Sur

Corea del Sur, país invitado de honor, tendrá este espacio dedicado a la historieta como herramienta para documentar y narrar la península.

Libretas que cambian la velocidad del mundo

5:00 p. m. – Teatro Explora

Una de las charlas de la tarde propone explorar el papel de las libretas y la escritura como formas de observar, registrar y narrar el mundo.

De las polis a Medellín

6:00 p. m. – Auditorio Explora

Una conversación del eje Cómo vivir bien juntos, que conecta las ideas sobre ciudadanía y convivencia desde las antiguas polis hasta la Medellín contemporánea.

La vida secreta de las heridas

6:00 p. m. – Teatro Explora

Otra de las charlas de la tarde aborda las heridas desde una mirada que invita a explorar aquello que permanece detrás de ellas.

20 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

6:00 p. m. – Parque Biblioteca 20 años · SBPM

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín conmemora sus 20 años con un espacio dedicado a la historia de una red que ha marcado la vida cultural de la ciudad.

Música: Michael Varekamp & The Legends

6:30 p. m. – Tarima Sura

Para cerrar la tarde con música, la programación artística tendrá la presentación de Michael Varekamp & The Legends.

Las humanidades en la construcción de ciudadanía

7:00 p. m. – Auditorio EPM

Dentro del eje Cómo vivir bien juntos, esta charla propone discutir el papel de las humanidades en la formación de ciudadanía.

La dignidad de los invisibles

7:00 p. m. – Teatro Explora

Una conversación de la programación de la tarde centrada en quienes suelen permanecer fuera de los focos y en las discusiones sobre dignidad y sociedad.

La belleza. Entre la Venus y el cyborg

7:00 p. m. – Auditorio Explora

Una de las propuestas de La ciencia como narración, que plantea una conversación sobre la idea de belleza desde referentes humanos hasta las nuevas tecnologías.

Cumpleaños del Sistema de Bibliotecas Públicas

7:00 p. m. – Parque Biblioteca 20 años · SBPM

La jornada en este espacio terminará con “Cantémosle el cumpleaños a las Bibliotecas Públicas de Medellín”, actividad para celebrar las dos décadas del sistema.

Si tuviera que escoger cinco para una agenda personal, priorizaría El mundo según Carlota si vas con niños, Documentar la península a través de la historieta por la presencia de Corea del Sur, De las polis a Medellín por el debate sobre ciudad y ciudadanía, La belleza. Entre la Venus y el cyborg por el cruce entre ciencia y tecnología, y Michael Varekamp & The Legends para cerrar la jornada con música.