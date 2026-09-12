Mercar ha entregado ocho toneladas de alimentos a afectados por el terremoto en Quindío

Desde el primer día de la emergencia, Mercar activó su protocolo solidario junto con sus comerciantes. De acuerdo con Jorge Iván Rengifo, gerente de Mercar, se han realizado jornadas diarias de recolección de alimentos, especialmente productos perecederos, que son llevados a albergues, ancianatos, restaurantes comunitarios y otras iniciativas.

Una de las acciones que cuenta con el apoyo de Mercar es la liderada por el chef Julián Hoyos en Montenegro. Allí, junto a un grupo de colaboradores, prepara alimentos para las comunidades afectadas y actualmente entrega alrededor de 350 almuerzos al día.

Mercar también ha acompañado 17 iniciativas solidarias que llevan alimentos a diferentes sectores afectados.

La historia de Mercar también está relacionada con el terremoto de 1999. La central recibió en ese momento a gran parte de los comerciantes que tuvieron que salir de la antigua Galería Gabriel Mejía, en el centro de Armenia, después de que fuera afectada por el sismo.

Rengifo explicó que, aunque la respuesta de los colombianos durante los primeros días de la emergencia fue masiva, las necesidades de las comunidades continúan. Los albergues y las zonas afectadas todavía requieren alimentos mientras avanzan los procesos de recuperación.