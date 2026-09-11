Santa Catalina- Bolívar impulsa política pública para atender salud mental

La Alcaldía Municipal de Santa Catalina, a través de la Secretaría de Salud, liderada por Yoselin Quintana, y en cabeza del alcalde Arnaldo Beltrán, avanza en la construcción de la Política Pública de Salud Mental del municipio, un proceso que cuenta con la articulación y el acompañamiento académico de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

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Como parte de la fase de alistamiento, el lunes 7 de septiembre se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo, en la que fue presentado el equipo que acompañará este proceso por parte de ambas instituciones. Durante este espacio también se concertaron las fechas para la agenda pública y las próximas mesas de trabajo.

La construcción de esta política representa un logro significativo para el municipio, especialmente por la vinculación de la academia, que permitirá fortalecer el proceso con conocimientos técnicos, metodologías y herramientas orientadas a responder de manera integral a las necesidades de la comunidad.

Esta iniciativa cobra especial importancia ante las situaciones que actualmente enfrenta el territorio en materia de salud mental. La política pública se constituirá en una hoja de ruta para promover la prevención, la atención y la intervención oportuna frente a las diferentes problemáticas que afectan el bienestar emocional y psicológico de la población.

Desde la Administración Municipal reiteramos nuestro compromiso con la salud integral de los habitantes de Santa Catalina y continuamos trabajando de manera articulada para construir soluciones que contribuyan a una comunidad más saludable, protegida y con mayores oportunidades de bienestar.