Planeación distrital revela importantes avances del nuevo POT de Cartagena

Cartagena se acerca a un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la ciudadanía está interesada en conocer el proceso. Frente a esa realidad, la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) organizó y lideró la jornada “Socialización del POT: una mirada al ordenamiento territorial”.

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La actividad reunió a decenas de personas en Cartagena y contó con la participación del secretario de Planeación, Emilio Molina.

La rectora de la UTB, Alicia Bozzi, estuvo presente y aprovechó el espacio para invitar a los asistentes a pensar en el fututo del territorio: “Espero que esta jornada permita comprender con mayor profundidad el territorio en el que habitamos y contar con nuevos factores para orientar desde nuestros respectivos ámbitos”.

Previo a la intervención del secretario, la decana de la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad, Giannina Guerrero, conversó con los profesores de la UTB Isaura Padilla y Jeffery Janer, quienes coincidieron en la importancia de entender el territorio como carta de derechos.

Avanza el POT de Cartagena

La presentación de Emilio Molina dilucidó varios aspectos del nuevo instrumento.

Entre interrogantes y comentarios del público, el funcionario logró explicar cómo avanza la nueva propuesta del POT y se detuvo en varios aspectos clave en diferentes ámbitos, como uso del suelo, infraestructura, ambiental, legalización urbanística, gestión del riesgo y proyectos estratégicos.

Durante su intervención, el secretario de Planeación recordó que el POT de 2001 sigue siendo el instrumento legal activo en la ciudad, debido a que los intentos anteriores de actualización no llegaron a concretarse.

La propuesta actual, asegura, representa un hito al ser la primera vez en más de 20 años que una actualización del POT supera satisfactoriamente la verificación documental y avanza a la etapa de concertación ambiental, proceso que inició formalmente el 22 de agosto con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA).

Entre los principales hallazgos del diagnóstico, el secretario señaló que más del 67% del suelo de Cartagena es informal, lo que representa uno de los mayores retos para la ciudad: la ausencia de formalidad en el territorio se traduce en dificultades de acceso a servicios básicos como luz y agua para buena parte de la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que, hacia 2040, Cartagena debe consolidarse como una ciudad región, para lo cual es necesario fortalecer sus principales actividades económicas.

“El nuevo POT de Cartagena avanza. Actualmente estamos en el proceso de concertación con las autoridades ambientales y esperamos contar este mismo mes con el acta de concertación. Una vez surtida esta etapa, el nuevo POT continuará su trámite con la consulta ante el Consejo Territorial de Planeación y, posteriormente, será presentado en noviembre ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación”, afirmó Molina.

Mientras mostraba mapas y contaba que el proceso contó con la participación de 212 mesas con actores estratégicos, el secretario hizo énfasis en lo que él considera fundamental entender de este proceso: “No existe desarrollo económico y social si no existe desarrollo territorial”.