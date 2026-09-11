Mujeres de Mampuján retornarán simbólicamente acompañadas por la Gobernación de Bolívar

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se realizará un nuevo Retorno Simbólico entre María La Baja y el corregimiento de Mampuján, 26 años después de que cerca de 300 familias fueran desplazadas forzosamente de ese territorio por estructuras paramilitares.

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La jornada es una iniciativa liderada por la periodista y sobreviviente Jineth Bedoya Lima, creadora de la campaña No Es Hora de Callar, y contará con el acompañamiento institucional de la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, y de la primera Gestora Social, Angélica Salas.

La jornada comenzará a las 7 de la mañana y reunirá a mujeres sobrevivientes, lideresas, organizaciones sociales e instituciones que trabajan por la memoria, la reparación, los derechos humanos y las garantías de no repetición.

“Regresar a estos territorios es acompañar a las mujeres sobrevivientes, reconocer su historia y recordarle al país que la memoria también es una forma de reparación. Cada paso significa recuperar simbólicamente aquello que la violencia intentó arrebatarnos ” — Jineth Bedoya, creadora de la campaña No Es Hora de Callar.

Por su parte, Angélica Salas, primera Gestora Social de Bolívar, expresó: " Acompañar a las mujeres de Mampuján en este retorno no es solo un acto institucional, es una manifestación de amor, respeto y justicia con nuestra historia. Desde la Gobernación de Bolívar caminamos junto a cada sobreviviente para reafirmar que no están solas, que su valentía ha transformado el dolor en esperanza y que la memoria es el camino más firme para la reparación, la dignificación y la garantía de que estos hechos jamás vuelvan a repetirse en nuestro territorio".

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la comunidad en general para que se sumen este sábado a esta actividad porque cada paso es una forma de recordar, reconocer y transformar.

“Debemos marchar al lado de las sobrevivientes porque la construcción de la paz y la memoria no es un deber exclusivo de las víctimas, sino un compromiso ético de toda la sociedad; cada paso compartido representa un acto de reparación, de sanación comunitaria y la ratificación de nuestro pacto por la dignidad humana y las garantías de no repetición en Bolívar”, agregó Sofía Navas, secretaria de la Mujer de la Gobernación de Bolívar.